Libye : Les États-Unis appellent à un effort unifié est-ouest

Le Comité suprême de préparation de la « Conférence internationale pour la reconstruction de Derna et des villes et régions touchées par les inondations » a annoncé i le report de la conférence du 10 octobre aux 1er et 2 novembre. Le communiqué précise que ce report a pour but de « donner l’occasion aux entreprises internationales et locales de présenter leurs études et leurs projets de reconstruction ».

Le site « Libya Herald » souligne que l’annonce du report de la conférence par le gouvernement de l’Est fait suite à une déclaration faite hier par l’envoyé spécial des États-Unis en Libye, Richard Norland, exhortant les autorités libyennes à former des structures unifiées plutôt que de lancer des efforts de reconstruction internationaux distincts.

Norland a affirmé que les États-Unis continueraient à travailler avec les responsables libyens dans tout le pays et avec les Nations unies pour soutenir le « programme de reconstruction dans lequel le peuple libyen aura confiance ».

Il a déclaré que la proposition d’organiser une conférence sur la reconstruction à Benghazi serait beaucoup plus efficace si elle était menée conjointement et de manière inclusive, en coordination avec les institutions qui gèrent les ressources et le financement, en tenant compte des meilleurs intérêts du peuple libyen.

Norland a souligné que cette coordination est essentielle pour garantir que les victimes des inondations reçoivent le soutien dont elles ont besoin.

