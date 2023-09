Libye : Les inondations ont fait plus de 3 800 morts, selon un nouveau bilan

Les inondations provoquées il y a près de deux semaines en Libye par la tempête Daniel ont fait au moins 3 845 morts, selon un nouveau bilan communiqué samedi 23 septembre dans la soirée par les autorités locales libyennes. Ce chiffre, qui ne comprend que les corps enterrés et recensés par le ministère de la Santé, « est appelé à augmenter chaque jour », selon Mohamed Eljarh, porte-parole d’un comité chapeautant les secours, formé par les autorités qui dirigent l’est du pays. Il a expliqué que les corps enterrés à la hâte par les habitants dans les premiers jours qui ont suivi la catastrophe ne sont toujours pas comptabilisés.

Selon lui, les autorités travaillent à recenser les victimes enterrées sans identification ainsi que les disparus, dont le nombre s’élève à plus de 10 000, d’après les estimations des autorités et des organisations humanitaires internationales. La tempête Daniel a notamment frappé Derna, une ville de 100 000 habitants bordant la Méditerranée, entraînant la rupture de deux barrages en amont et provoquant une crue de l’ampleur d’un tsunami emportant tout sur son passage. Plus de 43 000 personnes ont été déplacées par les inondations, selon les dernières statistiques de l’Organisation internationale pour les migrations.

