Libye : L’Union africaine exprime sa « grande inquiétude » après des combats meurtriers 

L’Union africaine (UA) a condamné ce jeudi les affrontements entre milices rivales ayant fait 55 morts et 146 blessés dans la capitale libyenne, Tripoli, appelant à la cessation des hostilités. L’UA « suit avec une grande inquiétude les développements de la situation sécuritaire à Tripoli qui se sont soldés par de nombreuses pertes en vies humaines et beaucoup plus de blessés », a déclaré le président de la commission de l’organisation, Moussa Faki Mahamat, dans un communiqué publié sur le réseau X (anciennement Twitter).

De violents combats à l’arme lourde, les plus graves depuis un an en Libye, ont opposé lundi et mardi deux influents groupes armés dans la capitale, après l’arrestation d’un colonel de l’une de ces deux factions. Un accord de cessez-le-feu a été conclu, mais la situation reste tendue.

Dans son communiqué, Moussa Faki Mahamat exhorte « toutes les parties prenantes » à « l’arrêt immédiat de toutes les hostilités » et insiste sur « l’impérieuse nécessité de poursuivre les efforts en cours pour la réconciliation nationale ». « Il n’y a aucune solution militaire à la crise libyenne », a-t-il ajouté.