Libye : Un accord serait intervenu pour mettre fin aux combats à Tripoli et la libération du commandant de la 444e brigade

Des sources identiques ont confirmé que les médiations menées par diverses parties officielles et locales pour arrêter les combats entre la Force spéciale de dissuasion (SDF) et la 444e brigade ont été couronnées de succès et que les deux parties ont convenu d’arrêter les combats et accepté l’entrée d’une force neutre dans les zones de combat pour résoudre le conflit, rapporte The Libya Observer.

Les mêmes ont indiqué que des réunions intensives ont été tenues depuis le matin par le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah et son ministre de l’Intérieur Emad Al-Trabelsi avec des anciens du quartier Souk Al-Jumaa à Tripoli dans le but de parvenir à une solution qui satisferait toutes les parties et conduirait à l’arrêt des combats qui se poursuivaient depuis lundi soir, faisant des morts, des blessés et des destructions massives dans la ville.

D’après ces sources, l’accord demande aux FDS de remettre le commandant de la brigade 444 Mahmoud Hamza à l’appareil de soutien à la stabilisation, qui à son tour le maintiendrait en détention jusqu’à ce qu’une ancienne affaire soit tranchée dans le cadre de laquelle il était recherché par le parquet.

L’accord stipule qu’avec la libération de Hamza par la garde des FDS, la Brigade 444 cesserait complètement de combattre et renverrait ses membres dans ses camps, à condition que le processus de sécurisation des points de contact soit assuré par une force neutre désignée par le ministre de l’Intérieur.

Cependant, note The Libya Observer, les bruits d’artillerie et d’obus ont continué à être entendus dans différentes parties de Tripoli, et presque tous les habitants de Tripoli ont pu voir de la fumée s’élever dans le ciel en provenance de zones au sud de Tripoli, où les affrontements avaient commencé lundi.

Des témoins oculaires ont confirmé depuis plusieurs zones relativement éloignées des lieux qui sont le théâtre des affrontements intenses que les bombardements ont visé des propriétés privées et publiques, sans préciser le nombre de victimes à la suite des bombardements aveugles.

Entre-temps, une source de l’appareil de médecine et de soutien de terrain a confirmé qu’au moins 15 personnes ont été tuées : des parties combattantes – avec des corps gisant entre deux feux dans des endroits difficilement accessibles par les équipes de l’appareil. La source a ajouté que le nombre de blessés recevant des soins dans les cliniques et les hôpitaux de campagne a dépassé 75, et que ce nombre devrait augmenter, soulignant le succès des équipes de l’appareil à évacuer 57 familles lundi soir et 24 autres familles mardi de les zones d’affrontements.