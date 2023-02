Libye: Un premier pas franchi sur la question des mercenaires et des combattants étrangers

Après deux jours de réunion au Caire, le comité militaire libyen s’est mis d’accord, mercredi 8 février, sur un mécanisme d’échange d’informations et de coordination au sujet des mercenaires et des combattants étrangers présents sur le sol libyen. C’est la première fois que ce comité militaire, composé de cinq hauts-gradés des différents camps opposés en Libye, se réunit sous l’égide du Sénégalais Abdoulaye Bathily, nommé émissaire des Nations unies dans le pays l’été dernier. Des représentants du Niger, du Tchad et du Soudan ont été associés à la réunion et ont exprimé leur volonté de collaborer à ces efforts.

Au Caire, la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) a salué une « étape importante vers l’instauration d’une paix durable en Libye ». Aucun calendrier précis de retrait de mercenaires et des forces étrangères n’a cependant été annoncé, mais seulement un modeste mécanisme de coordination entre les Libyens et certains pays voisins.

Pourtant, le départ de ces forces de Libye est une question épineuse, cruciale même pour la stabilité d’un pays en proie au chaos et qui est fortement divisé entre deux camps et deux gouvernements.