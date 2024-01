L’iconique saoudienne Almarai lorgne la Tunisie,  à condition…. 

Le Forum tuniso-saoudien sur l’investissement et le partenariat, qui s’est tenu la semaine dernière à Tunis, a été une occasion essentielle de donner de la consistance et de fortes impulsions au partenariat entre les entreprises des deux pays, la réunion ayant vu la participation de plus de 100 hommes d’affaires saoudiens, en plus d’un certain nombre de chefs d’entreprises tunisiennes.

Au cours de ce forum, plusieurs grandes sociétés saoudiennes auréolées de leur rayonnement international ont exprimé leur volonté d’entrer sur le marché tunisien et de voir la Tunisie en tant que porte d’entrée vers les marchés africains ou européens, compte tenu de sa situation stratégique.

Dans ce contexte, le directeur exécutif du bureau du président de la société Almarai, Mohammed bin Rashid Al-Balawi, a exprimé, dans une interview exclusive à African Manager, que son entreprise forme le projet de promouvoir ses produits sur le marché tunisien, mais sans concurrence d’aucune partie ou entreprise locale, ajoutant que : « nous ne cherchons pas à concurrencer les entreprises locales qui fabriquent du lait, notre objectif est d’entrer sur le marché avec d’autres produits qui ne sont pas disponibles sur le marché tunisien, tels que les préparations pour nourrissons de 0 à 3 ans ainsi que les jus. »

Il a exprimé son souhait de faciliter la commercialisation des produits fabriqués par Almarai sur le marché tunisien ou d’avoir une porte d’entrée vers le marché africain.

Pour sa part, Abderrahmane Thoubaiti, président du conseil d’administration de la société Yanbu Chemistry pour l’industrie, spécialisée dans la fabrication d’engrais et d’aliments pour bétail , a déclaré que son entreprise aspire à coopérer avec la partie tunisienne dans l’exportation de ses produits vers la Tunisie et aussi vers les pays d’Afrique du Nord, l’Europe, en passant par la Tunisie eu égard à sa situation géographique distinguée.

Détermination à démanteler tous les obstacles

A ce propos, Mourad Ben Hassine, président t directeur général du Centre de promotion des exportations, a assuré que la partie tunisienne accueille toutes les entreprises saoudiennes et les investissements étrangers en Tunisie.

Ila estimé que le travail institutionnel demeure l’un des facteurs de motivation les plus importants pour le développement des échanges bilatéraux entre la Tunisie et l’Arabie saoudite, rappelant le mémorandum d’entente signé entre le Centre et l’Autorité saoudienne des exportations en 2018.

Il a également souligné que le Centre de promotion des exportations travaillera avec son homologue saoudien pour surmonter la plupart des difficultés rencontrées par l’investisseur saoudien pour assurer plus de flux de marchandises entre les deux pays, révélant leur intention d’élaborer une feuille de route d’ici le début de cette année afin de résoudre tous les problèmes législatifs et procéduraux d’intérêt pour la partie tunisienne.

Le ministre de l’Industrie et des Ressources minérales du Royaume d’Arabie saoudite, Bandar bin Ibrahim Khourayef, a déclaré lors de l’ouverture du Forum économique tuniso-saoudien qu' »il existe une volonté commune de valoriser les relations économiques tuniso-saoudiennes, au rang desquelles la mobilité économique, les échanges commerciaux et les investissements figurent en bonne place.

Ce forum fait suite à la 11ème session de la Commission mixte tuniso-saoudienne, qui comprend la signature de 7 mémorandums d’entente entre les deux pays dans les domaines de l’industrie, du tourisme, de l’environnement, de la recherche scientifique agricole, de la météorologie, du climat, de l’eau et du travail.

Les échanges commerciaux entre les deux pays n’attendent toujours pas, puisque la Tunisie s’est classée, en 2022, 54e dans la liste des clients saoudiens et 77e dans la liste de ses fournisseurs.

D’autre part, le nombre d’entreprises saoudiennes présentes en Tunisie est de 50 avec une capacité opérationnelle de 7.500 personnes.