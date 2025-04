Liga espagnole : Olmo et Pau autorisés à jouer avec le Barça jusqu’à la fin de la saison

Le Conseil Supérieur des Sports espagnol a statué jeudi en faveur du FC Barcelone et autorisé Dani Olmo et Pau Victor, dont les licences avaient été annulées par la Liga fin 2024, à continuer à jouer jusqu’à la fin de la saison.

Le CSD, chargé de trancher ce litige opposant le Barça à la Liga et à la Fédération espagnole de football, a déclaré dans un communiqué que la commission mixte ayant décidé de l’annulation des licences des deux joueurs faute de garanties financières suffisantes était incompétente.

Cette annulation de licences est donc considérée comme « nulle et non avenue » par le CSD qui autorise Olmo, recruté l’été dernier pour près de 60 millions d’euros, et le jeune Pau Victor à jouer normalement.

Les deux Espagnols, enregistrés temporairement en début de saison suite à la blessure du Danois Andreas Christensen, avaient été retirés de la liste des joueurs inscrits dans le groupe professionnel catalan, alors que le Barça tentait de trouver une nouvelle source de revenus pour rentrer dans les clous du fair-play financier.

Le CSD, organe le plus haut placé dans le sport espagnol, avait autorisé temporairement Olmo et Victor à rejouer sous le maillot blaugrana en janvier dernier, le temps de se prononcer définitivement.

- Publicité-