Ligue 1 (11e journée/retard): L’Etoile du Sahel inflige au C.Africain sa première défaite de la saison

L’Etoile du Sahel a infligé au Club Africain sa première défaite de la saison, à l’occasion du clasico en retard de la 11e journée de la Ligue 1 du football professionnel (0-1), disputé mercredi à Radès.

Jacques Mbé (67) a été auteur de l’unique but de la rencontre marquée par l’expulsion de Wissem Ben Yahia en toute fin de fin de match (90+6).

A la faveur de ce succès, la formation étoilée qui aligne son 14e match de suite sans défaite, reprend les commandes de la poule A avec 21 points, à une longueur d’avance sur le Stade Tunisien et à trois points de son adversaire du jour.

POULE A

Jeudi 14 décembre:

A Radés:

Club africain – Etoile du Sahel 0-1

But

Etoile du Sahel : Jacques Mbé (67)

Déjà joués

Dimanche 26 novembre:

A Gafsa:

EGS Gafsa – S. Tunisien 1-3

A Ben Guerdane:

USB Guerdane – AS Soliman 2-1

Exempt: Olympique de Béja

Classement Pts J V N D BP BC Dif

ES Sahel 21 10 6 3 1 13 4 +9 S. Tunisien 20 10 6 2 2 16 9 +7 C. Africain 18 8 5 3 1 11 5 +6 O. Béja 13 9 4 1 4 7 11 -4 USB Guerdane 11 10 3 2 5 7 10 -3 EGS Gafsa 6 9 1 3 5 6 13 -7 AS Soliman 3 9 1 0 8 6 14 -8