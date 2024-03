Ligue 1 (1re J Play-off): L’Espérance ST remporte le petit derby de la capitale devant le S Tunisien 2-0

L’Espérance sportive de Tunis a bien entamé la course au titre en dominant le Stade Tunisie 2-0 dans le petit derby de la capitale, disputé mardi, au stade Hammadi El Agrébi de Rades, en match d’ouverture de la 1re journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Les deux buts sang et or ont été signés, Yassine Meriah à la 41e sur penalty et du brésilien Rodrigo Rodrigues à la 90e+9.

L’Espérance s’est, notamment, vu refuser un but à la 80e pour faute commise dans la surface de réparation stadiste par Rodrigues.

Bénéficiant de trois points bonus, l’Espérance ST double son capital points (6 points) et réalise sa première victoire en play-off dans sa reconquête du titre qu’elle a perdu la saison dernière au profit de l’Etoile Sportive du Sahel.

De son côté, le Stade Tunisien, sous la houlette de l’entraîneur Hamadi Daou, sa série de résultats positifs lors de la première phase du championnat stoppée

Avec deux points de bonus, les fils du Bardo, essuient leur première défaite en play-off, se classent 4es avec deux points.

Mardi 5 mars:

Stade Hamadi Agrebi de Radès:

Espérance ST 2 Yassine Meriah (Sp) 41′, Rodrigo Rodrigues 100′

S Tunisien 0

Mercredi 6 mars:

Stade Taïeb M’hiri:

CS Sfaxien – Club Africain

Stade Mustapha Ben Jannet:

US Monastir – ES Sahel

Classement: Pts J V N P Bp Bc Diff

1- Espérance ST 6 1 1 0 0 2 0 +2

2- ES Sahel 3 0 0 0 0 0 0 0

3- US Monastir 2 0 0 0 0 0 0 0

4- S Tunisien 2 1 0 0 1 0 2 -2

5- C Africain 1 0 0 0 0 0 0 0

6- CS Sfaxien 1 0 0 0 0 0 0 0