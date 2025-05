Ligue 1 (28e j) : arbitre marocain pour ST-USMO et égyptien pour ASG-JSO

La Direction Nationale de l’Arbitrage a désigné un trio arbitral marocain conduit par Samir Kazez pour diriger le match Stade Tunisien-US Monastir, samedi au Bardo, pour le compte de la 28e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Par ailleurs, un trio arbitral égyptien conduit par Mahmoud El Bana a été désigné pour diriger le match entre l’AS Gabès et la JS Omrane, qui aura lieu dimanche, pour le compte de la même journée.

Voici la désignation des arbitres des matches de la 28e journée prévus ce week-end, à partir de 15h00 :

Samedi 3 mai :

A Radès :

Espérance de Tunis – CS Sfaxien arb : Naim Hosni (VAR : Mehrez Melki)

Au Bardo :

S. Tunisien – US Monastir arb : Samir Kazez(VAR : Hichem Temsmeni)

A Metlaoui :

ES Metlaoui – O.Béja arb : Sofiène Ouertani (VAR : Mohamed Ali Karouia)

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – ES Zarzis arb : Fraj Abdellaoui (VAR : Nidhal Letaief)

Dimanche 4 mai :

A Bir Bouregba :

AS Soliman – US Tataouine arb : Amir Loucif (VAR : Hamza Jaied)

A Bizerte :

CA Bizertin – C. Africain arb : Houcem boularès (VAR : Walid Mansri)

A Sousse :

Etoile du Sahel – EGS Gafsa arb : Amir Aydi (VAR : Amine Fegaier)

A Gabès :

AS Gabès – JS Omrane arb : Mahmoud Elbana (VAR : Abdelaziz Abdessalem)