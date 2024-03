Ligue 1 (5e journée play-out): Bel exploit de l’O.Béja et de l’ES Metlaoui

L’Olympique de Béja a réussi un bel exploit face à l’AS Marsa (3-0), pour prendre la deuxième place du classement du play-out de la Ligue 1 du football professionnel, à l’issue de la 5e journée disputée samedi et dimanche.

Il s’agit de la deuxième victoire des cigognes lors de cette deuxième phase et la seconde depuis l’avènement de l’ex-entraîneur étoilé Imed Ben Younès.

A la faveur de ce succès signé Mohamed Hedi Hadouchi (26), Skander Seghaier (37) et Bechir Mekadem (77), les détenteurs de la coupe et de la supercoupe de Tunisie se hissent à la deuxième place avec 11 points partagés avec l’US Tataouine, à trois longueurs du CA Bizertin, leader.

Le club de la banlieue nord lui, qui vient de se séparer de son entraîneur Chaker Mefteh, remplacé par Souheil Zarrouj, concède sa troisième défaite d’affilée et se retrouve enfoncé en bas du tableau avec 3 points au compteur.

Dans l’autre match programmé ce dimanche, l’ES Metlaoui a réussi elle aussi une belle opération en l’emportant à domicile face à l’US Ben Guerdane (3-1).

Les visiteurs ont été les premiers à ouvrir le score à la 51e grâce à Nassim Sioud qui signe son 200e but de la saison, avant que les locaux n’égalisent par Hamza Letif à la 68e sur penalty. Le Congolais Chance Mouala a ensuite donné l’avantage aux protégés de Kaies Yacoubi à la 80e avant de récidiver 9 minutes plus tard.

Grâce à cette deuxième victoire en play-out, l’ES Metlaoui se hisse à la 4e position avec 10 points, à une longueur de son adversaire du jour qui partage le même nombre de points avec l’AS Soliman.

Pour rappel, les deux derniers seront relégués en Ligue 2.

Les résultats

Dimanche

A Manzel Bourguiba:

O Béja – AS Marsa 3-0

A Métlaoui:

ES Métlaoui – US Ben Guerdane 3-1

Samedi

A Bizerte:

CA Bizertin – AS Soliman 2-0

A Tataouine:

US Tataouine – EGS Gafsa 1-0

Classement: Pts J V N P Bp Bc Diff

1- CA Bizertin 14 5 3 1 1 6 1 +5

2- O Béja 11 5 2 2 1 6 4 +2

3- US Tataouine 11 5 2 3 0 3 1 +2

4- ES Métlaoui 10 5 2 1 2 7 6 +1

5- AS Soliman 9 5 3 0 2 6 4 +2

6- USB Guerdane 9 5 1 2 2 2 5 -3

7- EGS Gafsa 6 5 1 1 3 1 4 -3

8- AS Marsa 3 5 1 0 4 3 9 -6