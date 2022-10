Ligue 1 : calendrier du reste de la première phase

La Fédération Tunisienne de Football a communiqué, mercredi, les dates du reste de la première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel qui se poursuivra jusqu’au coup d’envoi de la préparation de la sélection tunisienne pour le Mondial-2022.

Le calendrier s’établit comme suit :

Deuxième journée : les 13, 15 et 16 octobre

Matches de rattrapage de la première journée : les 19 et 20 octobre

Troisième journée : les 22 et 23 octobre

Matches de rattrapage de la deuxième journée : les 26 et 27 octobre

Quatrième journée : les 29 et 30 octobre

Cinquième journée : les 2 et 3 novembre

Sixième journée : les 5 et 6 novembre

Septième journée : les 9 et 10 novembre