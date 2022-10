Ligue 1: L’ESS pulvérise l’ESHS

L’Etoile sportive du Sahel a battu l’Espoir sportif de Hammam Sousse (5-0) dans un match avancé comptant pour la 2e journée du groupe A de Ligue 1, selon Mosaïque Fm.

Un doublé de Mohamed Dhaoui (8e et 11e) et un but de Zinedine BoutmEne (45e) ont permis à l’ESS de mener (3-0) à la pause avant que Bongonga (65e) et Houssem Ben Ali (70e) ne donnent plus d’ampleur au score en seconde période.

L’ESS prend provisoirement les commandes de ce groupe A, après deux victoires en autant de matchs.