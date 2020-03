Ligue 1: Programme de 17e journée

Voici le programme des rencontres de la 17e journée de la Ligue 1 de football professionnell, prévues vendredi 20 et samedi 21 mars.

Vendredi 20 mars 2020:

A Radès (16h30):

Espérance de Tunis – AS Soliman

A Zarzouna (14h30):

CA Bizertin – US Ben Guerdane

A la Chebba (14h30):

CS Chebba – CS Hammam-Lif

A Mélaoui (14h30):

ES Métlaoui – S. Tunisien

Samedi 21 mars 2020:

A Monastir (16h30):

US Monastir – C. Africain

A Kairouan (14h30):

JS Kairouan – ES Sahel

A Tataouine (14h30):

US Tataouine – CS Sfaxien