Ligue 1(14e journée) – l’Espérance sans souci, l’US Monastir renoue avec le succès en atomisant le Stade Tunisien (4-0)

L’Espérance Sportive de Tunis poursuit sereinement son bonhomme de chemin vers un quatrième titre consécutif, après avoir remporté un 14e succès de la saison, aux dépens du Hammam-lif (1-0), dimanche après-midi au stade d’Hammam-lif pour le compte de la 16e journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel.

Les sang et or bien que privés de plusieurs joueurs, ont réussi a faire l’essentiel en décrochant les 3 points de la victoire grace à un pénalty obtenu par Ben Choug et transformé par Mohamed Ali Ben Romdhane à la 29′ qui leur permet de consolider leur leadership avec 44 points et de se rendre au Caire avec un moral au beau fixe pour leur match face au Zamalek vendredi prochain, pour le compte des quarts de finale aller de la ligue des champions d’Afrique.

De son coté le club de la banlieue sud reste enlisé au bas du tableau (10e/13 points).

Au stade du Bardo, l’US Monastir après 3 défaites d’affilées, a enfin renoué avec la victoire et d’une belle manière, en atomisant le Stade Tunisien (4-0). Ali Amri a ouvert le scopre à la 9” le nigérian Anthony Okpotu a signé un doublé (36′, 45+1) et Yassine Amri a enfoncé le clou à la 62′.

Les Usémistes partagent privisoirement la deuxième place (31 points) avec le CS Sfaxien qui joue en ce moment face à la JS Kairouan.

Le Stade Tunisien conserve la 4e place (27 points) en compagnie du Club Africain

qui a décroché samedi, son premier succès après une série de six matches sans victoire, en s’imposant devant le CS Chebba (1-0), en ouverture de la 16e journée.

Rien ne va en revanche plus pour le CA Bizertin qui sombre de plus en plus dans les profondeurs du classement au fil des journées et a subi une cinquième consécutive sur le terrain de l’AS Soliman (0-2) sur des buts de Mohamed Attia (30′) et Tijani Anane (88′).

Plus qu’un point sépare les cabistes (13e) à la lanterne rouge l’ES Metlaoui et l’opération sauvetage semble de plus en plus difficile pour ce prestigieux club nordiste en proie à une grosse crise financière et sportive.

L’AS Soliman est dans le ventre mou du tableau (8e/20 points)