Ligue 2 (11e journée/poule B) : statu quo en tête après la victoire du trio de tête en déplacement

Le statu quo persiste en haut du classement de la poule B à l’issue de la victoire en déplacement du trio de tête, à l’occasion de la 11e journée de la Ligue 2 du football professionnel, disputée dimanche.

L’AS Gabès, leader, en déplacement à Sidi Bouzid, a ramené les trois points de la victoires grâce un but inscrit par Oussama Naffati à la 41e. Un succès qui permet à la « Jeliza » de conserver son leadership avec 24 points ex aequo avec le CS Chebba qui est rentré à son tour victorieux de son déplacement chez l’ES Rogba, à Tataouine (1-2).

Menés par les locaux dès la 59e suite à un but de Amine Jerbi, les Chebbiens ont renversé la vapeur en fin du match en égalisant d’abord par Habib Lazzez (85) puis en prenant l’avantage dans les arrêts du jeu par Aymen Ben Ali (90+3).

De son côté, l’ES Zarzis, en déplacement chez son voisin, l’O. Médenine, a pris le meilleur sur son adversaire grâce à deux réalisations de Younes Rached (78) et Amir Tajouri (94). A la faveur de ce succès, les Zarizissiens se maintiennent à la troisième position (23 points), à une longueur du duo de tête, tandis que son adversaire du jour partage la 9e position avec l’EO Sidi Bouzid (9 points).

Le Stade Gabésien, vainqueur à domicile de l’AS Jelma, avant-dernier (2 pts) grâce à un but de Ahmed Mida (54), s’est hissé pour sa part à la 4e place avec 16 points, profitant également de la défaite à Kerkennah (1-0) de l’ES Jerba, désormais 5e (14 points).

Par ailleurs, le match devant opposer l’AS Réjiche, lanterne rouge, à son voisin l’EM Mahdia (8e, 10 points), a été arrêté à la 10e minute pour terrain impraticable, à cause des intempéries.

Les matches de la poule A ont été disputés samedi et marqués par un match nul (2-2) dans le choc de la journée entre Jendouba Sport, leader, et la JS Omrane, dauphin.

Les résultats

POULE B

Dimanche

A Médenine :

O. Médenine – ES Zarzis 0-2

A Sfax 2 mars :

CO Kerkennah – ES Jerba 1-0

A Bir Lahfay :

O.Sidi Bouzid – AS Gabès 0-1

A Gabès :

S. Gabésien – AS Jelma 1-0

A Tataouine :

ES Rogba – CS Chebba 1-2

A Réjiche :

AS Réjiche – EM Mahdia arrêté à la 10e pour terrain impraticable et se jouera après la phase aller.

Classement: Pts J

1. AS Gabès 24 10

2. CS Chebba 24 11

3. ES Zarzis 23 10

4. S Gabésien 16 10

5. ES Jerba 14 10

6. ES Rogba 13 10

. SC Moknine 13 10

8. EM Mahdia 10 9

9. O Médenine 9 10

. EOS Bouzid 9 10

11. CO Kerkennah 8 10

12. AS Jelma 8 11

13. AS Réjiche 2 9

POULE A

Samedi

A Jendouba :

Jendouba Sport – JS Omrane 2-2

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – CS Msaken 3-2

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – SC Ben Arous 2-0

A Radès :

ES Radès – ASS Oued Ellil 0-0

A L’Ariana :

AS Ariana – CS Korba 0-0

A Kalaa Soghra :

Kalaa Sport – JS Kairouan 2-2

Classement: Pts J

1. Jendouba sport 23 10

2. JS Omrane 22 10

3. CS Hammam-Lif 20 10

4. CS Korba 18 10

5. ES Radès 17 10

6. CS Msaken 15 11

7. ESH Sousse 13 10

8. JS Kairouan 11 10

. AS Ariana 11 10

10. AS Oued Ellil 10 1011. CS Tabarka 7 10

12. Kalaa sport 6 10

13. SC Ben Arous 6 11

