Ligue 2 (15e j): L’O.Béja solide au poste, l’O.Sidi Bouzid nouveau dauphin, 1er succès de l’AS Ariana

L’Olympique de Béja a conforté sa place en tête du classement de la Poule A, tandis que le Sfax RS a cédé sa place de dauphin à l’Olympic Sidi Bouzid, à l’issue de la 15e journée de la Ligue 2 du football professionnel (Poule A), disputée dimanche.

Les cigognes ont aligné dimanche leur 10e victoire de la saison en s’imposant à domicile face au SC Ben Arous (1-0), confortant leur place en tête de la poule A avec 32 points, à quatre longueurs de l’O.Sidi Bouzid, nouveau dauphin à la faveur de se son succès face à l’ES Zarzis (1-0).

Le Sfax RS, battu en déplacement à Menzel Bourguiba (0-1), se retrouve du coup relégué à la 3e place du podium à six points du leader (26 points), tandis que son adverdaire du jour est toujours avant-dernier avec 14 points.

Le CO Médenine a profité de son succès à domicile face à l’AS Gabès (2-1) et de la défaite du SC Ben Arous et de l’ES Zarzis, tous deux 5e, pour s’approcher du trio de tête (4e, 22 points).

L’ES Radès, vainqueur du CS Msaken (4-3), dans un match à rebondissements, s’est propulsée à la 7e place partagée désormais avec l’AS Gabès et l’AS Sébikha (19 points chacune), tandis que son adversaire du jour occupe la 10e position avec 18 points.

L’AS Ariana a finalement signé son premier succès de la saison avec 10 défaites et 4 matches nuls, en s’imposant devant l’AS Sébikha (1-0), une victoire bonne pour le moral mais pas suffisante pour quitter la dernière place du tableau (7 points).

Le dernier match de la poule B programmé dimanche a vu l’ES Jerba prendre le meilleur sur l’ES Hammam-Sousse (1-0) et rejoindre l’AS Oued Ellil et Jendouba Sport à la 4e place (21 points chacun), tandis que l’équipe de Sousse occupe toujours la 9e place avec 15 unités.

Les résultats

Poule A

Dimanche

A Médenine:

CO Médenine – AS Gabès 2-1

A Sidi Bouzid:

O.Sidi Bouzid – ES Zarzis 1-0

A Béja:

O.Béja – SC Ben Arous 1-0

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – Sfax RS 1-0

A Radès:

ES Radès – CS Msaken 4-3

A Ariana (à huis clos):

AS Ariana – AS Sébikha 1-0

Classement Pts J

1. Olympique de Béja 32 15

2. EO Sidi Bouzid 28 15

3. Sfax RS 26 15

4. CO Médenine 22 15

5. SC Ben Arous 21 15

. ES Zarzis 21 15

7. AS Gabès 19 15

. ES Radès 19 15

. AS Sebikha 19 15

10. CS Msaken 18 15

11. SA Menzel Bourguiba 14 15

12. AS Ariana 07 15

Poule B :

Dimanche

A Médenine:

ES Jerba – ES Hammam Sousse 1-0

Samedi

A Gabès :

S. Gabésien – AS Marsa 0-0

A Kasserine:

AS Kasserine – AS Djerba 1-0

A Sfax 2 mars :

SS Sfaxien – Jendouba Sport 0-1

A Menzel Bouzelfa:

CS Menzel bouzelfa – AS Rejiche 0-3

A Oued Ellil :

AS Oued Ellil – EGS Gafsa 3-0

Classement PTS J

1. AS Rejiche 32 15

2. EGS Gafsa 31 15

3. Stade Gabésien 22 15

4. AS Oued Ellil 21 15

. Jendouba Sport 21 15

. ES Jerba 21 15

7. AS Djerba 19 14

8. CS Menzel Bouzelfa 18 15

9. ES Hammam-Sousse 15 15

10. AS Kasserine 14 15

. AS Marsa 14 15

12. SS Sfaxien 13 15