Ligue des nations: La France chute contre la Bulgarie

L’équipe de France de volleyball n’a pas pu prolonger sa série de 5 matchs victorieux et s’est inclinée ce dimanche face à la Bulgarie.

Les Bleus avaient parfaitement débuté leur phase de poules de Ligue des Nations avec 5 victoires en autant de match, toutes remportées en 4 manches (sauf la veille contre la Chine, 3 manches).

Pour leur 6e match ils affrontaient la Bulgarie pourtant mal classée (1 victoire et 4 défaites en 5 journées), mais déterminée à rebondir. Après avoir mené 2 sets à 0, la France recule dans la 3e manche et laisse revenir la Bulgarie à 2-1.

Le 4e set échappe de justesse aux joueurs de Laurent Thillie (25-23), qui s’inclinent dans la dernière manche, 18-25 23-25 25-21 25-23 15-11 score final.

Première sortie de route pour les Bleus au sortir de ce deuxième weekend de Ligue des Nations. Earvin Ngapeth et ses coéquipiers conservent la première place du groupe avec 16 points, soit 1 de plus que le Brésil.

Ils défieront vendredi prochain l’Allemagne pour démarrer leur 3e rendez-vous international, à Cannes. La phase de poule se déroule sur 5 weekends et prendra fin le 30 juin au Brésil.