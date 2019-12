Lilia Meddeb Harmel, nouveau DG de la TFBank, pour la redresser et sauver son agrément français

Nous apprenons que Mme Lilia Meddeb, ancien haut cadre de la banque UIB, filiale de la Société Générale en France, vient d’être choisie pour diriger la TFBank, la seule banque tunisienne de droit français. Lilia Meddeb-Harmel, sacrée meilleur score de la compétition, a été choisie sur la base d’un appel à candidatures lancé par l’actionnaire majoritaire qu’est la BH Bank dans le cadre d’un appel d’offres transparent, et parmi une dizaine d’autres candidats passés au crible d’une commission d’experts indépendants.

La longue expérience bancaire prouvée de Lilia Meddeb-Harmel, son solide relationnel avec l’ACPR, qui est l’autorité de supervision bancaire en France, ainsi que son expertise sur le dossier même de la TFBank, semblent l’avoir remporté.

La TFB a choisi son DG et son DGD ( délégué général délégué) dans le cadre d’une procédure transparente et sur la base de critères objectifs liés à la compétence et à la connaissance de l’autorité de contrôle ACPR . La décision a été prise par les 2 principaux actionnaires de référence en la personne du DG de la BH et du DG de la STB. Un classement a permis de retenir 2 candidats, l’un pour le poste de DG, et l’autre pour le poste de DGD.

La candidate pour le poste de DG a accepté de se voir confier le mandat pour le poste de DG, et de de relever le défi de contribuer au redressement d’une banque tunisienne sous risque de perte de son agrément en France. Mohamed Fehri, autre candidat au même poste de DG et cadre à la Société Générale au Ghana, aurait été déclassé pour non conformité aux termes de référence du concours. Les actionnaires vont donc devoir choisir un autre candidat répondant aux termes de référence, uniquement pour le poste de DGD.

Notons que la sélection a été faite sur deux phases. 10 candidats avaient d’abord été retenus, en première phase, sur un total de 29 dossiers de candidats. Les entretiens, n’avaient cependant été faits que pour 6 candidats. La deuxième phase, a arrêté une liste de 4 candidats, par ordre de mérite, et en première ligne Lilia Meddeb-Harmel.