L’impact de l’entrée de la Tunisie dans la liste négative du FMI

L’économiste Aram Belhadj a commenté, sur Mosaique fm lundi 8 janvier, l’inclusion de la Tunisie, pour la première fois, dans la liste négative du Fonds Monétaire International (FMI).

Il a ainsi expliqué qu’il s’agissait ďun processus purement procédural qui concerne de nombreux pays, pas uniquement la Tunisie.

Belhadj a toutefois souligné que cette mesure compliquerait davantage le processus d’accès au financement externe, précisant que les pays membres du FMI doivent se conformer à certaines règles et se soumettre à des évaluations de leurs politiques publiques, ainsi qu’à des recommandations visant à améliorer la gouvernance économique et financière. Il a, d’autre part, estimé qu’il y a de nombreux aspects positifs réels derrière ces rapports et évaluations.

L’économiste a mis en évidence les effets de l’inclusion de la Tunisie dans la liste négative et ses implications sur la possibilité d’obtenir un financement extérieur. Il a ainsi déclaré que la Tunisie faisait déjà face à de grandes difficultés pour obtenir un financement extérieur, avant même ce dernier rapport du FMI qui complique davantage sa situation.

Il a conclu en avançant que de nombreux pays lient le décaissement de leur aide à la Tunisie à la nécessité de parvenir à un accord avec le FMI, ce qui pourrait, également, être impacté par cette situation.

