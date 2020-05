L’incendie survenu à Jebel Boukornine maîtrisé

Les équipes de la Protection civile sont parvenues à circonscrire l’incendie qui s’est déclaré mercredi 27 mai 2020, à jebel Boukornine dans la délégation de Hammam Chott (Ben Arous).

Le porte-parole de la protection civile Moez Boutriaa a assuré, dans une publication sur sa page Facebook, que l’incendie a ravagé 4 hectares de massif forestier sans enregistrer de dégâts humains.

Le responsable a ajouté que les services centraux de l’Office national de la Protection civile ont mobilisé humaines et moyens matériels pour maitriser les flammes et empêcher leur propagation dans le massif montagneux de la région.

Les directions régionales de la Protection civile de Ben Arous et Nabeul, l’unité spéciale de la Protection civile ainsi que la direction des forêts ont conduit neuf camions d’incendie ont acheminé vers les lieux de l’incendie.

La même source souligne que des drones équipés de caméras thermiques et reliés au centre de commandement ont assuré la surveillance de l’incendie.