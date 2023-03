L’inflation culmine à 10,4% à 3 semaines de Ramadan

La montée de l’inflation continue de s’inscrire dans le droit fil des pronostics, depuis que son taux est à deux chiffres. S’accélérant d’un cran à l’autre, elle a culminé en février 2023 à 10,4% contre 10,2%, un mois auparavant. A cette cadence, autant s’attendre à une trajectoire de plus en plus haussière alors le mois de Ramadan approche à grands pas, et que les autorités peinent manifestement à réfréner cette flambée des prix et surtout celle qui en train de couver, s’agissant notamment des denrées alimentaires.

D’après l’Institut national de la statistique (INS), les prix à la consommation ont progressé de 0,5% au mois de février 2023, après 0,8% au mois de janvier. Cette augmentation est principalement imputable à la hausse des prix des produits alimentaires de 2,6% et des prix du groupe « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » de 0,9%. En revanche, les prix des produits d’habillement se sont repliés de 4,6% en raison des soldes d’hiver.

La hausse de 2,6% en variation mensuelle, des prix des produits alimentaires est, à titre principal, due à la hausse des prix des volailles (+5%), des légumes frais (+4,5%), des viandes ovines (+4,1%), des œufs (+3,4%) et des viandes bovines (3,3%).

Par contre, le repli de 4,6% (0,4% le mois précédent) des prix des produits d’habillement est expliqué par le début de la saison des soldes d’hiver. Ainsi les prix des articles d’habillement ont baissé de 5,0%, des chaussures de 4,8%, des accessoires d’habillement de 1,4% et des tissus de 1,1%.

Produits alimentaires, manufacturés et services

En février 2023, les prix de l’alimentation ont évolué de 15,6% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des œufs de 32%, des viandes ovines de 29,9%, des viandes des volailles de 25,3%, des huiles alimentaires de 24,6% et des viandes bovines de 22,9%.

Les prix des produits manufacturés ont aussi connu une hausse de 9,8% en glissement annuel en raison de la montée des prix des matériaux de construction de 8,7%, des produits de l’habillement de 9,4% et des produits d’entretien courant du foyer de 10,3%.

Pour les services, l’augmentation des prix de 7,3% sur un an est principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 9,8% et des services de transport public et privé de 15,9%.

Repli de l’Inflation sous-jacente

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est replié pour s’établir à 7,9% en février 2023 après 8,1% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) ont évolué de 11,2% sur un an. Les prix des produits encadrés ont augmenté quant à eux de 8%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 18,4% contre 0,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Ce qui devrait être certain, c’est que ce trend haussier n’est pas près de ralentir, d’autant moins que ses causes tant endogènes qu’exogènes se maintiennent en l’état, avec la guerre en Ukraine et les pratiques monopolistiques et spéculatives qu’attise forcément la frénésie des consommateurs.