L’inflation grappille les décimales sans friser les deux chiffres

En octobre, l’inflation a augmenté mais pas autant qu’on le craignait, rien qu’une décimale portant son taux à 9,2%. Une progression légère, estime l’Institut national de la statistique en livrant, dimanche, la dernière tournure de la courbe de l’inflation qui s’était établie à 9,1 % au cours du mois précédent, nommément celui de septembre.

En octobre donc, les prix à la consommation unt signé une hausse de 1% sur un mois, après 1,1% au mois de septembre. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix des produits de l’habillement de 6,4%, des prix des produits alimentaires de 0,8% et des prix des produits du groupe « logement, eau, gaz, électricité » de 0,7%.

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,8%, principalement en raison d’une hausse des prix des œufs (+11,3%), des dérivés laitiers et fromages (+3,4%), des viandes ovines (+2,5%) et des viandes bovines (+2,2%). En revanche, les prix des volailles sont en baisse de 2,7%.

Hausse des prix des produits de l’habillement et du logement

Les prix des produits de l’habillement ont augmenté de 6,1% au cours du mois dont il s’agit, en raison de la fin des soldes d’été. Ainsi les prix des articles d’habillement augmentent de 6,1%, ceux des chaussures de 7,3%, ceux des tissus de 1,2% et ceux des accessoires divers de 2%.

Quant aux prix du groupe « logement, eau, gaz, électricité », leur augmentation a été de 0,7%. Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix du groupe « alimentation en eau et services divers liés au logement » de 5,4%, en raison de la révision des tarifs des services de l’assainissement.

Inflation des produits alimentaires

En octobre 2022, les prix de l’alimentation augmentent de 12,9% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des œufs de 33,3%, des viandes ovines de 21,1%, des huiles alimentaires de 20,8%, des légumes frais de 18,5%, des viandes bovines de 15,1%, et des viandes des volailles de 15%.

Les produits manufacturés et les services

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 9,6% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 10,3%, des produits de l’habillement de 9,7% et des produits d’entretien courant du foyer de 9,4%. Pour les services, l’augmentation des prix de 6,2% sur un an est expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 9,6%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits encadrés

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) augmente à 7,4% après 7,3% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 10,3% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 6%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 15,3% contre 0,5% pour les produits alimentaires à prix encadrés.