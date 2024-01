L’inflation «importée», pèse sur le portefeuille du Tunisien

Le président de l’Organisation de défense des consommateurs, Ammar Dhia, a répété que l’inflation est de plus en plus un motif de préoccupation pour tous les pays du monde, mais avec une différence de taux d’un pays à l’autre en fonction de ses conditions économiques et de la valeur de la monnaie nationale.

Sur Express Fm, Dhia a expliqué que les raisons de l’inflation en Tunisie sont liées à l’importation de nombreux produits et donc à l’importation de l’inflation, notamment à la lumière de la faible valeur du dinar par rapport aux autres monnaies.

Il a également expliqué que l’impression du consommateur est que le revenu mensuel est devenu insuffisant pour répondre à ses besoins quotidiens à la lumière des prix élevés, indiquant que l’augmentation a affecté divers produits.

Il a estimé que le revenu mensuel estimé à 3.000 dinars au minimum reste insuffisant pour subvenir à tous les besoins d’une famille de 4 membres, notamment au regard des dépenses supplémentaires et de l’évolution du mode de vie, en plus de l’augmentation de tous les matériaux manufacturés et semi-finis et des produits agricoles.

« Il y a des données objectives liées à la nécessité pour l’économie de se redresser, mais il y a aussi des mesures qui peuvent être prises en s’attaquant aux monopoles et à la spéculation qui exacerbent la crise », a-t-il déclaré.