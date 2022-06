L’Inflation s’emballe à grandes enjambées !

Très clairement et comme l’on s’y attendait, les prix sont pris dans une spirale dont on ne peut pas dire pour l’heure qu’elle est infernale. Mais à la cadence où ils galopent, le pire ne devrait pas être derrière nous. La courbe des chiffres que livre mensuellement l’Institut national de la statistique (INS) sont là pour montrer aux Tunisiens autant qu’ils sont et, d’abord, à leurs gouvernants que la trajectoire est tracée pour inflation condamnée à flamber à grandes enjambées

Son taux a négocié un nouveau palier en augmentant à 7,8%, en mai 2022, après avoir atteint 7,5% en avril, 7,2% en mars, 7% en février et 6,7% en janvier. L’Institut a expliqué cette progression essentiellement par l’accélération du rythme des hausses des prix du groupe logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles (7,3% contre 5% en avril) et des prix du groupe meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (8,4% contre 7,4% en avril).

De même, les prix de l’alimentation ont grimpé de 8,2%, sur un an, suite à la hausse de veux des œufs de 23%, des huiles alimentaires de 20,1%, des fruits frais de 16,8%, des dérivés de céréales de 9,7%, des légumes frais de 8,5% et des poissons frais de 8,4%.

Sur cette même tendance haussière, les prix des produits manufacturés ont évolué de 9,3%, en raison de l’accroissement des prix des matériaux de construction de 11,6%, des produits de l’habillement de 9,4% et des produits d’entretien courant du foyer de 6,5%.

Pour les services, l’augmentation des prix de 6% sur un an est expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 7,9%, des loyers de 4,6% et des autres services de 7,4%.

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a augmenté à 7,4% après 7,2% le mois précédent.

Les prix des produits libres (non encadrés) ont cru de 7,8% sur un an, alors que les prix des produits encadrés ont connu une hausse de 8,1%. Les produits alimentaires libres ont enregistré un accroissement de 9,6%, contre 1,1% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Gaz et électricité : une envolée à 2 chiffres

En variation mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9%, au mois de mai 2022 (sur un mois), alors qu’ils avaient évolué de 1,4% au mois d’avril et 0,8% au mois de mars.

En fait, les prix des produits alimentaires ont légèrement évolué (0,2%) sous cet angle en raison d’une hausse des prix des viandes bovines (1,5%), des viandes ovines (1,2%), des fruits frais (1,3%), des produits dérivés de céréales (1%) et des huiles alimentaires (1%). En revanche, les prix des légumes frais sont en baisse de 3,6% et ceux des poissons frais de 0,9%.

Pour ce qui est de la hausse des prix du groupe du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles (2,5%), elle est le résultat de l’accroissement des prix du groupe entretien et réparation des logements de 1,4% et des prix du gaz et de l’électricité de 12,2%, suite à l’application de la nouvelle tarification.

Concernant l’augmentation des prix des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (1,2%), elle est expliquée par l’évolution des prix des meubles et des articles d’ameublement de 1%, des prix des appareils ménagers de 1,5% et des prix des biens et services liés à l’entretien courant du foyer de 1,3%.