L’INLUCC reçoit 220 signalements sur le non-respect des mesures d’auto-isolement, de confinement total et de spéculation

L’Instance nationale de lutte contre la corruption a déclaré avoir réceptionné ce vendredi quelque 220 signalements relatifs à la spéculation sur les produits, l’augmentation des prix et la violation des consignes d’auto-isolement et de du confinement total, et ce, sur fond de la situation sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus.

Les signalements, réceptionnés jusqu’à 13h00, concernent au total 14 gouvernorats et comprennent également des dénonciation d’abus de pouvoir de certains omdas qui manipulent, frauduleusement, les listes des bénéficiaires d’aides sociales.

Parmi les signalements réceptionnés, il s’agit aussi du non-respect des mesures de confinement total et d’auto-isolement. Une cérémonie de mariage a eu lieu à Menzel Chaker (Sfax), la prière du vendredi s’est déroulée dans une mosquée au Bardo (Tunis) et un souk hebdomadaire s’est tenu à El Kamour (Tataouine).

Une correspondance a, à cet effet, été adressée aux ministères du Commerce, de la Santé et de l’Intérieur, indique l’INLUCC.

L’INLUCC a mis un numéro vert (80102222) à la disposition des citoyens pour dénoncer les cas de non-respect des mesures de l’auto-isolement et du confinement total, de spéculation et de vente conditionnée ainsi que tout dépassement en rapport avec les prix.

L’INLUCC a mis en place, dans ce sens, un plan de lutte contre ces dépassements engendrés par la situation sanitaire dans le pays, sous le signe “la spéculation est une forme de corruption”.