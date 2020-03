L’innovation au cœur de l’ATB, et la soutient

La cérémonie de remise des prix d’ATB Innovation Challenge a eu lieu, dans la soirée du 4 mars 2020, devant un auditoire composé d’hommes d’affaires, banquiers, économistes et journalistes. En effet, cinq lauréats ont été couronnés lors de cette compétition qui a pour ambition d’encourager et récompenser les jeunes Tunisiens porteurs de projets innovateurs.

Lors de son mot d’ouverture, le Directeur général de l’ATB, Ahmed Rjiba, a affirmé que l’ATB œuvre à encourager les jeunes à concrétiser leurs idées de projets. « Depuis douze ans, cet évènement incontournable connait de plus en plus de succès, outre, la banque est un véritable soutien pour les jeunes qui font preuve de créativité, d’innovation et de détermination », a-t-il ditt Rjiba a, par ailleurs, rappelé que cette compétition, autrement appelé ATB Challenge est désormais, ‘’ATB Innovation Challenge’’.

L’Arab Tunisian Bank (ATB) réaffirme par cette cérémonie annuelle, son engagement auprès des jeunes entrepreneurs, même si malheureusement, tous les projets ne pourraient être sélectionnés.

Dans cette nouvelle édition de l’année 2020, aucun candidat n’a en effet reçu le prix de la catégorie Business et Initiative entrepreneuriale. Une exception, qui montre en tous cas, le sérieux de la compétition et le souci des organisateurs à en faire un véritable terrain de challenge pour le choix du meilleur.

– L’ATB à l’appui de la jeunesse tunisienne

Dans sa déclaration accordée à African Manager, le professeur Hechmi Alaya, président du jury expliqué que les projets présentés dans cette catégorie n’ont pas le minimum requis et ne correspondent pas aux exigences demandées par le jury. « Un projet doit être innovateur, original et exceptionnel », a-t-il dit. Pour le président du jury, « la jeunesse tunisienne assoiffée de savoir et de curiosité a un grand potentiel qui nécessite de l’aide dans divers domaines ».

En ce qui concerne les nouveautés, le président du jury a indiqué que les nominés avaient la chance de rejoindre l’incubateur Afkar. Ces derniers ont été coachés et accompagnés pendant 6 semaines. « Durant ces 6 semaines, ces jeunes ont pu structurer leurs projets », a-t-il ajouté.

Pendant cette soirée conviviale, et de haut niveau, animée par le journaliste et animateur Wassim Larbi en présence des quelques employés de la banque, la liste des lauréats du concours a été dévoilée.

C’est Mohamed Yacine Zayene, fondateur de Intro, qui a remporté le prix de la catégorie ‘’Sciences et Technologies’’.

Ensuite, c’est le trio Sami Gharbi, Seif Bennia et Anis Bsila, fondateurs de Glow Symphony qui a remporté le prix de la catégorie “Art & culture“.

Enfin, cette année aucun candidat n’a été primé dans la catégorie “Business et l’Initiative Entrepreneuriale“.

Cette année, le jury a aussi décerné des prix d’encouragement au peintre Amel Fartouna, dans la catégorie Arts et Culture. Le prix d’encouragement dans les Technologies et les Sciences est revenu à Mohamed Louhichi, fondateur du projet « Chabeb ». Quant à Ameni Channoufi, elle a obtenu le prix d’encouragement dans la catégorie Sciences et Technologie. Il s’agit, en effet, d’un projet destiné aux enfants âgés de 3 à 11 ans. Un projet qui se présente sous forme d’un site web et une application qui présente un contenu pédagogique afin de détecter les troubles comportementaux des enfants.

– Un jury de « grosses têtes bien faites »

Il est important de rappeler cette compétition née en 2006, récompense chaque année les jeunes innovateurs dans divers domaines : Business et l’Initiative Entrepreneuriale, la Culture, les Arts Numériques et les Humanités, les Sciences et les Technologies.

Le jury de la compétition, présidé par Hechmi Alaya, comprenait Mesdames Salma Baccar qui est cinéaste, Aïcha Ennaifar qui est experte Business Technology , Rym Faiez qui est académicienne, Salwa Smaoui qui est Directeur Général Microsoft, et Insaf Yahyaoui journaliste. Côté hommes, le jury comprenait Yadh Ammar, l’avocat Samir Annabi, Mohamed Salah Ben Aïssa, académicien et ancien ministre, Houssem Aoudi entrepreneur, Mohamed-Ali Essâadi artiste, Tawfik Jelassi, académicien et ancien ministre, Ali Louati écrivain, Nja Mahdaoui artiste, Mongi Zidi PDG Archimed France, et Néjib Chahed, industriel.