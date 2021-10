L’investissement industriel déclaré décroche de 15,6%, à fin septembre 2021

L’investissement déclaré dans le secteur industriel a baissé de 15,6%, 1825,5 millions de dinars (MD), durant les neuf premiers mois de l’année 2021, par rapport à la même période de 2020, selon le Bulletin de Conjoncture, publié récemment par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation.

- Publicité-

Les investissements déclarés dans les secteurs des industries chimiques et des industries agroalimentaires ont connu une hausse respective de 55,2% et de 46,5%, alors qu’ils ont régressé pour le reste des activités, notamment les secteurs des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (-63%), des industries du cuir et de la chaussure (-43,7%), des industries mécaniques et électroniques (-39,7%), des industries diverses (-25,3%) et des industries du textile et de l’habillement (-11,9%).

Le nombre de projets déclarés s’est élevé à 2483 projets, en hausse de 4,8%, par rapport à l’année dernière. Ces projets permettront la création de 35995 postes d’emplois.

Il est à noter que les investissements déclarés dans le cadre des projets de création ont baissé de 27,6%, à 852,3 MD, à fin septembre 2021. De même, les investissements déclarés dans le cadre des projets autres que création (extension, renouvellement de matériel,…) ont, à leur tour, enregistré une diminution de 1,4% à 973,2 MD.

Les statistiques publiées par l’APII ont fait ressortir, aussi, que les investissements déclarés dans les industries totalement, exportatrices ont évolué de 34,5% à 792,2 MD, alors que ceux destinés à la production orientée vers le marché local ont chuté de 34,4%, à 1033.3 MD, à fin septembre 2021.