L’Iran veut ouvrir un nouveau chapitre dans ses relations économiques avec la Tunisie

Le président de la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et d’agriculture de Téhéran (TCCIMA), Masoud Khansari, et l’ambassadeur de Tunisie à Téhéran, Samir Al-Mansar, ont souligné la nécessité de relancer les relations commerciales entre les deux pays lors d’une réunion mardi.

Il a exprimé la volonté de la TCCIMA d’entamer un nouveau chapitre dans les relations économiques entre les deux pays, et a estimé à cet égard qu’il était nécessaire de créer une plate-forme pour présenter les hommes d’affaires et les entrepreneurs iraniens et tunisiens les uns aux autres et faire connaître les capacités économiques des deux pays.

Il a noté que la communication directe entre les commerçants des deux pays peut être relancée par la tenue de réunions bilatérales et de webinaires, et à cet égard a noté que la TCCIMA est prête à organiser un webinaire sur le développement de la coopération économique entre l’Iran et la Tunisie.

Le diplomate tunisien , pour sa part, a noté que les relations politiques entre les deux pays sont à un niveau élevé contrairement à la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Il a souligné qu’un rebond dans les relations économiques entre les deux parties dépend de la relation et l’interaction entre les secteurs privés des deux pays, et à cet égard, a annoncé la volonté de l’ambassade de Tunisie à Téhéran de connecter les hommes d’affaires des deux pays à travers la coopération avec la TCCIMA.