liste des 21 Irakiens pour le match amical face à la Tunisie le 7 juin à Radès

L’entraineur de la sélection irakienne de football, le slovène Srecko Katanec, a convoqué 21 joueurs pour le match amical face à la Tunisie, le 7 juin courant au stade de Radès dans le cadre de la préparation des Aigles de Carthage à la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019.

La liste est formée des joueurs suivants:

Gardiens: Jalel Hassan, Mohamed Hamid, Mohamed Salah

Défenseurs: Ahmed Ibrahim, Saad Natek, Oudei Chiheb, Maythhem Jabbar, Aala Mahaoui, Sameh Said, Dhorghan Ismail, Houssam Kadhem

Milieux: Majd Atouane, Houssine Ali, Jasten Mirame, Mohamed Kacem, Nabil Karar, Mazen Fayadh, Tarek Hammam

Attaquants: Mohaned Ali, Aala Abbes, Aymen Hassine

De son coté rappelle-t-on le selectionneur national Alain Giresse à retenus 21 joueurs qui ont entamé samedi soir au stade olympique d’El Menzah le stage de préparation pour ce premier match amical de préparation à la CAN.

Gardiens: Farouk Ben Mustapha (Al Chabab/A.Saoudite), Moez Hassan (OGC Nice/Fra), Mohamed Drager (Paderborn/All)

Défenseurs: Rami Bedoui (Al Fayhaa/A.Saoudite), Yassine Meriah (Olympiakos/Gre), Dylan Bronn (Gent/Bel), Ali Maaloul (Al-Ahly/Egy),

Nader Ghandri (Westerloo/Bel), Elyes Sekhiri (Montpellier/Fra)

Milieux: Ferjani Sassi (Zamalek/Egy), Zakaria Garfi (Boden/Suède),Mohamed Ben Fredj (Olympique Marseille/Fra), Driss Mizouni (Ipswich Town/Ang), Nouh Abid (Ajax Amsterdam/Holl), Mootaz Zemzemi (RC Strasbourg-Fra), Marc Lamti (Bayer Leverkusen/All).

Attaquants: Bassem Srarfi (OGC Nice/Fra), Youssef Msakni (Eupen/Bel),Wahbi Khazri (Saint-Etienne/Fra), Fakhreddine Ben Youssef (Al-Ittifak/A.Saoudite), Assil Jaziri (OGC Nice/Fra),

A la CAN (21 juin/19 juillet) rappelle-t-on, la Tunisie jouera le 1er tour dans le groupe E à Suez, face à l’Angola (21 juin), le Mali (28 juin) et la Mauritanie (2 juillet).