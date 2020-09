L’Italie continuera de renforcer les capacités de l’armée tunisienne

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie Lorenzo Fanara a réaffirmé l’engagement résolu de son pays à continuer de soutenir les projets de développement en Tunisie et d’appuyer les capacités de l’armée tunisienne.

» L’Italie sera un pays contributeur à la réalisation du projet » Al Mohdeth » de la délégation El-Fouar, gouvernorat de Kébili « , a-t-il soutenu, à l’issue de son entretien, mardi, à Tunis, avec le ministre de la Défense Brahim Bartagi.

Cité dans un communiqué du département de la Défense, le diplomate italien s’est félicité de la contribution de son pays à la réalisation du Centre de formation professionnelle en plongée sous-marine et en activités subaquatiques, à Zarzis, gouvernorat de Medenine à travers l’acquisition d’équipements et la formation des formateurs.

De son côté, le ministre de la Défense a salué l’appui apporté par l’Italie à Tunisie dans les domaines, sécuritaire, militaire et de développement dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale.

» L’Italie est un principal partenaire de la Tunisie en raison des relations séculaires qui lient les deux pays et les défis communs « , a-t-il affirmé, cité dans le même communiqué.