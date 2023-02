l’O.Béja à un point du bonheur et lutte acharnée pour les points de bonus et les play-offs

Les quatre derniers billets pour les play-offs seront la convoitise de pas moins d’une équipe aussi bien en poule A qu’en poule B, à l’occasion de la 12e journée de la Ligue 1 tout aussi décisive pour les points de bonus et les places au play-out.

Si quatre équipes ont déjà assuré leur qualification pour les play-offs, à savoir l’Etoile du Sahel et l’Espérance de Tunis (Poule A) et l’US Monastir et l’US Ben Guerdane (Poule B), l’une des quatre dernières places pourrait être validée dès cette journée par l’O.Béja, l’équipe la mieux placée pour s’y approprier.

Cette dernière (21 points) qui compte un point seulement sur le dauphin, l’US Ben Guerdane, aura besoin d’un seul point qu’elle devra ramener de chez l’AS Réjiche pour atteindre son objectif. En revanche, son déplacement chez la lanterne rouge (6 points) pourra s’évérer périlleux face à une équipe qui sera dans l’obligation de victoire pour espérer sauver sa place parmi l’élite.

Les cigognes, auteurs d’une série de sept matches sans défaite (6 victoires et 1 nul) n’ont pas intérêt de perdre cette occasion pour s’assurer définitivement sur leur sort, et ne laisser aucune chance aux deux autres potentiels candidats, à savoir l’AS Soliman et l’ES Metlaoui (12 points chacun).

Tout aussi intéressé par la 4e place qualificative aux Play-offs, le Club Africain (4e, 14 points) sera à son tour en déplacement à Ben Guerdane avec l’espoir de conforter sa place et ses chances de figurer dans la cour des grands, d’autant plus qu’il sera guetté par le duo AS Soliman-ES Metlaoui

Donc aucun faux-pas n’est permis pour l’équipe de Bab Jedid même si son déplacement à Ben Guerdane s’annonce difficile face à la formation locale à l’affût elle aussi des quatre points de bonus.

Une lutte acharnée est également prévue à Soliman entre deux équipes partageant le même nombre de points et le même objectif de rallier le contingent des Play-offs, même si leur sort dépendra de la performance de l’O.Béja ce jeudi.

Les deux aussi sont appelées à ne dilapider aucun point pour rester en course pour le play-out surtout qu’elles comptent 4 points d’avance sur l’O. Sidi Bouzid et 6 sur l’AS Réjiche, sachant que ces trois dernières journées peuvent réserver des surprises.

L’O.Sidi Bouzid (8 points) accueillera le leader monastirien avec l’espoir de renouer avec la victoire après sa lourde défaite concédée face au C.Africain (0-3). Une mission difficile face au leader qui compte à son tour conforter ses chances de décrocher les 4 points du bonus.

En poule A, rien ne peut être décidé dès cette journée, puisque, à part l’Etoile du Sahel et l’Espérance de Tunis, déjà qualifiées, toutes les autres équipes sont dans un mouchoir de poche, même si l’US Tataouine semble la plus proche de décrocher la première le précieux sésame.

L’équipe de Tataouine (3e, 14 pts) sera en déplacement chez les CS Sfaxien (5e, 12 pts) dans un duel pour la 3e place mais pas décisif pour la qualification.

Les Sfaxiens tenteront de profiter de l’avantage du terrain et du public pour renouer avec la victoire qui leur échappe depuis deux journées, et franchir un grand pas vers les Play-offs, tandis que les visiteurs auteurs de trois matches sans défaite ce qui leur a valu la 3e place du podium, tenteront de continuer sur leur lancée pour s’approcher de plus en plus de leur objectif.

Le CA Bizertin, 4e avec 13 points, ira à son tour à Radès pour affronter l’Espérance de Tunis, avec l’espoir de rentrer avec les trois points de la victoire. En revanche, il aura la lourde tache de disposer des sang et or dont le seul espoir est s’emparer de la tête du classement.

Les protégés de Nabil Maaloul, invincibles depuis trois journées (24 pts), tenteront de rester dans une dynamique de victoire tout en espérant un faux pas de l’Etoile du Sahel au Bardo et dont un seul point sépare, pour s’installer dans le fauteuil de leader et aborder dans les meilleures dispositions la phase de poule de la Ligue des champions.

Mais, le leader étoilé qui vient de concéder sa deuxième défaite de la saison dans le dernier clasico face à l’Espérance de Tunis, sera dans l’obligation de rentrer avec les trois points de la victoire face au Stade Tunisien pour creuser l’écart en tête du classement.

La mission des protégés de Mohamed Mkacher est loin d’être une promenade de santé chez les Tunisois (10 points) qui cherchent à leur tour de se rattraper après une série de quatre défaites de suite et de défendre leurs chances de qualification aux Play-offs jusqu’au bout.

Une contre-performance des Stadistes profitera certainement à l’une des deux équipes de l’ES Hammam-Sousse et du CS Chebba qui partagent le même nombre de points avec le S.Tunisien et qui s’affronteront à Hammam Sousse, dans le duel des mal-classés. Une victoire pour l’une ou l’autre vaudra son pesant d’or à deux journées de la fin de la première phase tandis qu’une défaite compliquera de plus en plus la tache du vaincu.

Jeudi 2 février

Poule A

Au Bardo :

Stade Tunisien – Etoile du Sahel

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – CS Chebba

A Sfax :

CS Sfaxien – US Tataouine

A Radès :

Espérance de Tunis – CA Bizertin

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. ES Sahel 25 11 8 1 2 21 9 +12

2. Espérance ST 24 11 7 3 1 17 6 +11

3. US Tataouine 14 11 3 5 3 9 11 -2

4. CA Bizertin 13 11 3 4 4 9 11 -2

5. CS Sfaxien 12 11 2 6 3 6 8 -2

6. S.Tunisien 10 11 2 4 5 10 13 -3

7. CS Chebba 10 11 3 1 7 8 13 -5

8. ESH Sousse 10 11 2 4 5 6 15 -9

Poule B

A Soliman :

AS Soliman – ES Metlaoui

A Mahdia :

AS Réjiche – O. Béja

A Sidi Bouzid :

O. Sidi Bouzid – US Monastir

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – C.Africain

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. US Monastir 25 11 8 1 2 15 4 +11

2. USB Guerdane 22 11 7 1 3 10 5 +5

3. O.Béja 21 11 6 3 2 15 9 +6

4. Club Africain 17 11 5 2 4 11 10 +1

5. AS Soliman 12 11 3 3 5 7 11 -4

6. ES Métlaoui 12 11 3 3 5 8 13 -7

7. O. Sidi Bouzid 8 11 2 2 7 6 14 -8

8. AS Réjiche 6 11 1 3 7 4 10 -6