L’offensive israélienne au Liban risque d’étendre la guerre, selon un général américain

Une invasion israélienne du Sud-Liban accroît le risque d’un conflit régional plus large qui impliquerait l’Iran, surtout si l’existence du Hezbollah est menacée. C’est ce que pense le président de l’état-major interarmées américain, CQ Brown.

« Le Hezbollah est plus performant que le Hamas en termes de capacité globale, de nombre de roquettes, etc. Et je dirais simplement que l’Iran serait plus enclin à apporter un soutien plus important au Hezbollah », a déclaré à la presse le général Brown de l’armée de l’air.

« Encore une fois, tout cela pourrait contribuer à élargir le conflit dans la région et à faire en sorte qu’Israël ne s’inquiète pas seulement de ce qui se passe dans le sud du pays, mais aussi maintenant de ce qui se passe dans le nord.

