L’Office des céréales entame le déchargement des cargaisons arrivées aux ports tunisiens

L’Office des Céréales a annoncé qu’il a entamé, à partir de jeudi, le déchargement des cargaisons de céréales, après l’achèvement des procédures de paiement de 6 navires amarrés aux ports tunisiens.

Il a démenti les informations véhiculées concernant des navires chargés de blé importé, qui attendent depuis quelques jours au port de Sfax, parce qu’ils n’ont pas été payés.

L’Office a précisé, dans un communiqué, que des navires n’ont pas été déchargés, jusque-là, dans des ports tunisiens, en raison de l’accroissement du rythme d’importation et du retard accusé dans le déblocage des financements nécessaires.

Il a estimé en outre, que « les informations publiées sont erronées et peuvent perturber le fonctionnent de l’institution et impacter la sécurité alimentaire qui constitue une partie intégrante de la sûreté nationale».

«Ces informations irresponsables peuvent influencer les opérations commerciales menées par l’Office des céréales, puisqu’elles peuvent être exploitées par les fournisseurs pour augmenter les prix des céréales importées et imposer de nouvelles conditions exorbitantes lors des appels d’offres. Une telle situation engendrera des dépenses supplémentaires en devises pour le trésor de l’Etat », a-t-il ajouté.

L’Office a rappelé que la consommation nationale annuelle de céréales est estimée à 12 millions de quintaux pour le blé dur, pareillement pour le blé tendre et à environ 10 millions de quintaux pour l’orge.

« La Tunisie a recours à l’importation afin de satisfaire les besoins du pays, étant donné que la production locale de céréales demeure modeste par rapport à la consommation nationale ».

L’Office de Céréales a fait savoir que le stock national de céréales couvre, en tenant compte des achats en cours (à la date du 7 décembre 2021), les besoins du pays jusqu’à mi-avril