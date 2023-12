L’OIM organise des activités sportives et culturelles à Djerba

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Tunisie organise en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et l’Association du Développement Culturel de la Marsa (ADCMA) un ensemble d’activités sportives et culturelles qui se tiendront les 9 et 10 décembre 2023 au Centre Elif et à la Maison des Jeunes Erriadh, Djerba.

Cette initiative s’inscrit, selon un communiqué de presse de l’OIM, dans le cadre du projet « Sport pour l’Inclusion : JAMIAAN », financé par l’Union des associations européennes de football pour l’Enfance (UEFA) et mis en œuvre par l’OIM. Ce projet vise à améliorer la cohésion sociale entre communautés d’accueil et communautés migrantes vivant en Tunisie, à travers des activités sportives et psychosociales. En utilisant le sport comme vecteur de changement (un mécanisme permettant d’accroître la participation des enfants et des femmes), ce projet vise à favoriser et à faciliter l’inclusion sociale des communautés cibles dans la vie communautaire et notamment au sein des maisons des jeunes, misant sur l’équilibre affectif et émotionnel des individus au sein de leur environnement social.

Au cours de la première journée (9 décembre 2023) 20 bénéficiaires femmes tunisiennes et migrantes bénéficieront d’une initiation à la conception et la réalisation d’activités de cohésion sociale destinées aux enfants, ainsi qu’un aperçu des institutions sportives. Cette activité a été conçue pour établir un environnement inclusif au sein des maisons des jeunes, où les participantes ciblées se verront jouer un rôle actif dans l’élaboration d’activités sportives et inclusives pour les enfants de la communauté et de toutes origines.

Durant la deuxième journée (10 décembre 2023), les participantes auront l’opportunité de prendre part à diverses activités sportives et culturelles inclusives, favorisant ainsi la rencontre et l’interaction entre les membres de la communauté migrante et tunisiennes.

Cette approche vise à encourager une participation équitable des femmes et des enfants afin de renforcer leur implication au sein de la communauté et à promouvoir des modèles d’inclusion et de cohésion bénéfique et positifs pour le bien-être de tous les enfants en Tunisie venant de toute origine. Ces activités visent par ailleurs, le renforcement de la cohésion sociale entre les populations en mettant en place une gamme diversifiée d’activités, englobant le sport, l’art et la culture.

Dans la même optique, ces activités tiennent à mettre en lumière les apports bénéfiques de ces rencontres, qui en favorisant la participation de différentes communautés souhaitent promouvoir un meilleur vivre ensemble, susceptible de soutenir le bien-être psychosocial et la santé mentale parmi les populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants.

