L’OMC alerte sur les risques qui pèsent sur le commerce mondial en 2024

La secrétaire générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’est déclarée « moins optimiste » pour le commerce mondial cette année. Ngozi Okonjo-Iweala a notamment évoqué « l’aggravation des tensions géopolitiques, les disruptions qu’on voit en mer rouge, sur le canal de Suez, le canal de Panama », comme facteurs de déception potentielle cette année.

Parmi les conflits qui inquiètent le monde, explique La Tribune, celui touchant la mer rouge inquiète, en effet, particulièrement. Et pour cause, environ 12% du commerce mondial transite par cette zone. Mais, depuis la mi-novembre, les attaques Houthis ont contraint de nombreuses compagnies maritimes à éviter la zone, et à emprunter la route la plus longue autour de la pointe de l’Afrique, au prix d’un surcoût du transport et de délais plus longs d’acheminement. Ainsi, chez Tesla comme chez Volvo, la production d’automobiles est perturbée par ces attaques qui ralentissent l’acheminement de pièces détachées asiatiques dans les usines européennes. Tesla a été le premier constructeur à annoncer la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, que sa production serait suspendue pendant deux semaines dans son usine européenne, entre le 29 janvier et le 11 février.

