L’ONU appelle Israël à cesser ses attaques en Syrie

L’ONU a appelé samedi Israël à cesser « immédiatement » ses attaques en Syrie voisine, après une intensification de ses frappes consécutive à des affrontements confessionnels.

L’une des frappes a visé vendredi un secteur voisin du palais présidentiel à Damas. Israël a parlé d’un « message clair envoyé au régime syrien » après les attaques contre la minorité druze pour laquelle les dirigeants israéliens ont pris fait et cause.

Une « dangereuse escalade », a réagi la présidence syrienne, après que le pouvoir du président Ahmad al-Chareh a réaffirmé son engagement à protéger toutes les communautés y compris les druzes, une minorité issue d’une branche de l’islam chiite.

Les violences illustrent l’instabilité persistante en Syrie, près de cinq mois après le renversement le 8 décembre du président Bachar al-Assad par une coalition de rebelles islamistes radicaux dirigée par Ahmad al-Chareh, devenu président intérimaire.

Je condamne fermement les violations continues et croissantes de la souveraineté de la Syrie par Israël, y compris les multiples frappes à Damas et dans d’autres villes », a indiqué dans un communiqué l’émissaire spécial de l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen.

Il a demandé « que ces attaques cessent immédiatement et qu’Israël cesse de mettre en danger les civils syriens et respecte le droit international ».

