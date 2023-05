L’ONU veut mobiliser 7 milliards de dollars pour la Corne de l’Afrique

Les Nations-Unies se penchent une fois de plus sur la situation dans la corne de l’Afrique et espèrent lever des fonds conséquents pour réduire le risque de famine dans cette partie du continent.

L’organisation onusienne et l’International Rescue Commitee souhaitent mobiliser à l’occasion de la conférence des pays donateurs pour la Corne de l’Afrique qui se tient ce mercredi à New York 7 milliards de dollars pour les populations rurales du Kenya, de la Somalie et de l’ Éthiopie.

Selon l’International Rescue Commitee ces 7 milliards de dollars devraient permettre de trouver des moyens novateurs d’éviter les crises futures dans les régions et d’aider les communautés à résister aux sécheresses à venir. Pour l’IRC, le changement climatique provoqué par l’homme a multiplié par 100 la probabilité de sécheresse dans la Corne de l’Afrique.

L’ONU, estime que plus de 23 millions de personnes vivant dans la Corne de l’Afrique sont en proie à une grave famine dans les trois principaux pays de cette région. À une sécheresse historique, causée par des saisons de pluies insuffisantes depuis 2020, sont venues s’ajouter ces dernières semaines de violentes inondations notamment en Somalie.