L’opposition frustrée par les «soudaines aménités» de l’UE  à l’endroit de Kais Saied

Les dirigeants européens ont une nouvelle fois évité de critiquer publiquement le président tunisien Kais Saied, alors que le pays d’Afrique du Nord continue de glisser vers l’autocratie à l’approche d’élections législatives controversées prévues pour décembre.

Dans un discours aux eurodéputés, prononcé mercredi (19 octobre) au nom du diplomate en chef de l’UE Josep Borrell, le commissaire en charge de la Politique de voisinage et de l’Élargissement Oliver Várhelyi a déclaré que l’Union européenne était « bien consciente des circonstances difficiles que traverse le pays et de l’importance des choix des Tunisiens en ces temps délicats, tant sur le plan politique qu’économique ».

La position de l’UE sur la Tunisie, qui est gouvernée par décret présidentiel depuis juillet 2021, a déçu les militants pro-démocratie.

La Commission continue de fournir un soutien financier au gouvernement de Saied et a promis de débloquer rapidement la prochaine tranche de 40 millions d’euros d’aide budgétaire.

Várhelyi a ajouté que « l’Union européenne n’a pas caché ses appréhensions concernant certaines des mesures prises ces derniers mois en Tunisie. Notre message a toujours été clair, en privé et en public, lorsque cela était nécessaire ».

Il a ajouté que « le respect des acquis démocratiques, l’État de droit, la séparation des pouvoirs et le respect des droits et libertés fondamentaux sont primordiaux ».

L’exécutif européen ne s’est pas avancé davantage dans sa critique du régime de Saied, qui gouverne par décret depuis qu’il a limogé le parlement et le gouvernement en juillet dernier, souligne EURACTIV , le réseau de médias paneuropéens indépendants.

Les dirigeants de l’opposition tunisienne ont été encouragés par un récent arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la plus haute juridiction de l’Union africaine, qui a déclaré que les décrets présidentiels de Saied étaient illégaux et devaient être immédiatement abrogés.

Dans son arrêt du 22 septembre, la Cour, qui siège à Arusha, a estimé que les décrets présidentiels « ont perturbé de manière disproportionnée le travail du gouvernement, y compris celui des institutions élues telles que la Chambre des représentants du peuple » et a ordonné à la Tunisie « d’abroger les décrets présidentiels en vigueur, à titre de réparation ».

Selon les dirigeants de la coalition d’opposition, ce jugement devrait conduire à une critique internationale beaucoup plus sévère du régime de Saied et des atteintes aux droits civils et politiques. Bien que la décision du tribunal lie juridiquement le gouvernement tunisien, il est peu probable qu’il s’y conforme.

Le boycott électoral de l’opposition

La coalition d’opposition, composée par le parti islamiste modéré Ennahdha, le centriste Qalb Tounes, le social-démocrate Tayyar et Citoyens contre le coup d’État, s’est rendue à Washington et à Bruxelles ces dernières semaines pour tenter d’obtenir un soutien politique et diplomatique avant les élections législatives de décembre. Les quatre partis d’opposition, ainsi que la quasi-totalité des partis politiques tunisiens, boycotteront ces élections.

Ils affirment qu’étant donné que la nouvelle constitution ne laisse au Parlement aucun contrôle sur l’exécutif et ni le pouvoir de destituer le président, il est inutile de présenter des candidats.

Dans ce contexte de boycott massif, la participation risque d’être minime. Des responsables de Citoyens contre le coup d’État, un groupe de la société civile, ont déclaré à EURACTIV que le taux de participation au référendum constitutionnel était inférieur à 10 %, bien en dessous des 30 % officiellement déclarés, et qu’il fallait s’attendre à des chiffres similaires lors des scrutins parlementaires de décembre.

Mais le manque de soutien de la communauté internationale, notamment de la Commission européenne, suscite déception et frustration, car la Tunisie est le seul pays qui, lors du Printemps arabe, s’est tourné vers la démocratie et n’est pas retombé dans l’autocratie.

« Nous ne comprenons pas pourquoi nous n’avons pas vu le même soutien à la démocratie de la part de l’Occident par rapport à l’Ukraine », a déclaré un responsable d’Ennahdha à EURACTIV.

Il est peu probable que l’UE envoie une mission d’observation électorale complète pour couvrir les élections parlementaires de décembre, même si les discussions entre les responsables à Tunis et à Bruxelles peuvent aboutir à une petite délégation de l’UE pour surveiller les scrutins.