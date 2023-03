L’or blanc de Tunisie arrive…

Les tunisiens l’appellent à juste titre « l’or blanc ». C’est l’eau de fleur du bigaradier et son complément, l’essence de néroli, nom usuel de cette fleur, dont la saison, s’étendant de fin mars à fin mai, vient de commencer dans les grands centres tunisiens de production, principalement la péninsule du Cap Bon, au gouvernorat de Nabeul.

Le bigaradier, c’est la variété d’agrume qui produit l’orange amère. Si ses fruits sont moins recherchés que les fruits doux de l’oranger, ses fleurs sont celles qui dégagent le parfum le plus fort et le plus sublime.

Comptée parmi les gros producteurs et exportateurs de ces fragrances hautement prisées, dans le monde, la Tunisie en possède également le privilège de la meilleure qualité.

La péninsule du Cap Bon reçoit régulièrement la visite des grands noms de la parfumerie mondiale qui viennent s’y approvisionner autant en eau qu’en huile essentielle de néroli. Grâce à des techniques de distillation artisanale extrêmement soignée, l’extrait tunisien obtenu garde, en effet, tous les aromes et constituants volatils du néroli. Les parfums qui en sont composés sont des parfums sublimes, libérant des effluves des plus agréables à l’odorat. Certains les trouvent même « enivrantes ».

Un producteur de Nabeul a confirmé, dernièrement, la fidélité de la prestigieuse maison française de parfums Guerlain à ces fragrances tunisiennes dont elle s’approvisionne régulièrement pour fabriquer ses parfums haut de gamme.

Déjà, en elle-même, l’eau de fleur du bigaradier, à l’état brut, sans élaboration, est très odorante et surpasse même, sur ce point, l’eau de rose, et l’eau de la fleur d’églantier , également produites et exportées, toutes les deux, en grandes quantités en Tunisie.

Selon les chiffres fournis, tout récemment, le 18 mars, par le ministère de l’agriculture, à l’occasion de la tenue, à Djerba d’un Forum international sur les plantes médicinales et aromatiques , la production des extraits de plantes médicinales et aromatiques en Tunisie s’élève à 10 mille tonnes par an , dont 38% sont représentées par les huiles d’agrumes, soit environ 4 mille tonnes.

Cependant, avec 41% c’est l’huile de romarin qui occupe la première place tandis que les huiles d’agrumes viennent en 2ème position.

La France est le premier client de la Tunisie dans ce domaine, suivie par les États-Unis et le Japon.

Plus de 300 industriels et chercheurs scientifiques venus de 20 pays ont participé à ce Forum, organisé à l’initiative de l’Institut des zones arides de Médenine.

De son côté, la Poste Tunisienne a émis le 24 mars 2023, deux timbres-postes, le premier illustrant la méthode de distillation de la fleur de bigaradier pour la production de l’eau parfumée de néroli, tandis que le deuxième est consacré à la distillation de l’eau de rose, à partir des fleurs de rosier.

Vertus thérapeutiques et utilisations culinaires

La fleur d’oranger amer étant trop fragile, les tunisiens, avec les algériens et les marocains, faut-il le dire, ont perfectionné un alambic permettant de la distiller en conservant tous ses constituants volatils dans les extraits finaux, l’eau de fleur de l’oranger, appelé aussi hydrolat et l’essence de néroli ou huile essentielle de néroli.

Cette eau parfumée est obtenue en récoltant les vapeurs de cuisson des fleurs fraîches. Puis, en poussant le processus jusqu’à la distillation, on obtient l’huile essentielle de néroli. Pour produire un litre d’huile essentielle, il faut une tonne de fleurs !

Ces fleurs odorantes et délicates, de couleur blanche ou légèrement rosée, sont cueillies, généralement à la main, à l’aube (période où les arômes sont les plus concentrés), de fin avril à début mai. Grâce au processus d’entraînement à la vapeur, on obtient de l’huile essentielle et de l’eau florale (ou hydrolat). L’eau florale est recherchée pour ses vertus relaxantes et ses utilisations culinaires en cuisien, tandis que l’huile essentielle de néroli ainsi recueillie sert à la fabrication de parfums de qualité, très agréable aux notes fleuries et sucrées. Etant donnée qu’il faut environ 6 kg de fleurs pour obtenir seulement 5 ml d’huile essentielle, elle fait partie des huiles essentielles les plus onéreuses.

Elle est réputée pour posséder une bonne activité antibactérienne, antivirale et antiparasitaire. Elle possède également des propriétés calmantes, relaxantes, antidépressives, toniques, digestives, et on lui attribue même des vertus aphrodisiaques.

Autre grande spécialité tunisienne dans ce domaine, la culture de l’églantier est concentrée dans la région de Zaghouan, tandis que les autres plantes aromatiques et médicinales se retrouvent, un peu partout, mais essentiellement au Nord.

La chaine de télévision française TV 5 a diffusé en août dernier un reportage sur ces richesses tunisiennes au Nord, dans la région de Kroumirie, en le titrant « Kroumirie, la Grasse de la Tunisie », en allusion à la ville française de Grasse, grand centre mondial de production de fleurs et de parfums, jumelée à la ville tunisienne de l’Ariana, identifiée à la rose tunisienne, qui organise annuellement une fête dédiée à la rose dont l’édition de 2023 est programmée pour la période allant du 28 avril au 14 mai.

S.B.H