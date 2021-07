Lotfi Zitoun appelle Ennahdha à interagir positivement avec les décisions de Saied

Lotfi Zitoun, ex dirigeant d’Ennahdha, a relevé une « sorte de satisfaction » chez le peuple tunisien et d’approbation des mesures prises par le président de la République, Kais Saied, qui a annoncé le gel des travaux du Parlement et la levée de l’immunité des députés, en plus du limogeage du chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

Dans une déclaration à Shems FM aujourd’hui, mardi, il a estimé que cette réaction est un message à tous les politiciens qui ont tourné le dos aux préoccupations des citoyens pour s’occuper uniquement de politique malgré la détérioration de la situation économique et sanitaire.

Concernant les décisions du président de la République annoncées dimanche dernier, Zitoun a indiqué que Kais Saied agit dans le cadre de son interprétation de l’article 80, sachant qu’il est professeur de droit constitutionnel. Il a souligné que ce qui s’était passé était nécessaire pour arrêter le déclin.

Il a appelé le mouvement Ennahdha à interagir positivement avec les décisions du chef de l’Etat.