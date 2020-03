L’Ouganda décide d’abaisser ses prévisions de croissance économique

L’Ouganda vient d’abaisser ses prévisions de croissance économique pour l’année budgétaire 2019-2020 en cours. La croissance est désormais attendue entre 5,2% et 5,7% contre une prévision initiale de 6%.

Cette révision des prévisions de croissance économique est due à la pandémie de coronavirus qui affecte de nombreux pays dans le monde depuis quelques mois. Alors que l’Ouganda n’a pas encore enregistré des cas confirmés du Covid-19 sur son territoire, le gouvernement estime que les mesures de suspension de transport et de restriction de la circulation des personnes dans le monde devraient affecter le tourisme, le commerce et l’industrie, les banques, les transferts de fonds et les flux d’investissements directs étrangers dans le pays.

Notons que les exportations devraient diminuer au cours des quatre derniers mois de l’exercice financier tandis que les importations devraient chuter de 44% sur la période, rapporte Ecofin.