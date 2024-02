L’Ouganda fait un premier pas vers l’économie circulaire

L’Ouganda a franchi une importante étape vers la création d’une économie circulaire pour stimuler la croissance durable et l’industrialisation verte, conformément à son programme national appelé « Vision 2040 ».

Avec le soutien de la Banque africaine de développement, le pays a lancé, le 31 janvier 2024 à Kampala, le processus de sa feuille de route pour l’économie circulaire. Des représentants du gouvernement et de la Banque africaine de développement étaient présents dans la capitale ougandaise.

Cette initiative, mise en œuvre conjointement avec l’Alliance africaine pour l’économie circulaire et soutenue par la Facilité africaine pour l’économie circulaire (ACEF) de la Banque, mobilisera les décideurs gouvernementaux, les entreprises et les organisations de la société civile dans les efforts visant à exploiter pleinement le potentiel de la circularité pour accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable et l’action climatique.

La Banque africaine de développement soutient la mise en œuvre de la stratégie de développement de la croissance verte de l’Ouganda pour assurer un développement socio-économique et une croissance inclusifs, incluant la création d’emplois, tout en protégeant le capital naturel du pays et en luttant contre les effets du changement climatique.

Les sept millions de jeunes que compte le pays sont parmi ceux qui devraient profiter le plus de la création d’emplois verts. La transition vers une économie circulaire devrait également stimuler les revenus des ménages.

