L’UA décide de réinscrire le dossier du Sahara occidental dans son agenda

Alors que le cessez-le-feu signé depuis 1991 est mis à mal suite aux tensions entre le Front Polisario et l’armée marocaine, le dossier sahraoui a été réinscrit dans l’agenda du Conseil de paix et de sécurité de l’UA. Un pas possible vers le référendum d’autodétermination au Sahara occidental, rapporte Ecofin.

A l’occasion de la 14e session extraordinaire de sa Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement tenue le 6 décembre 2020, l’Union africaine (UA) a décidé de réinscrire la question du Sahara occidental dans l’agenda de son Conseil de paix et de sécurité (CPS). C’est ce qu’a déclaré le commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui, lors d’un entretien sur la Radio algérienne.

La décision « demande au Conseil de paix et de sécurité de l’UA conformément aux dispositions pertinentes de son protocole d’engager les deux parties, tous deux membres de l’Union africaine, de remédier à la situation [sur le terrain, Ndlr] en vue de préparer les conditions pour un nouveau cessez-le-feu et de parvenir à une solution durable au conflit qui prévoit l’autodétermination au Sahara occidental », a affirmé Smaïl Chergui.

Depuis environ un mois, un regain de tension est observé dans cette région après des incidents entre le Front Polisario et les Forces armées royales du Maroc (FAR) dans la zone tampon de Guergarat, située à l’extrême sud-ouest du Sahara occidental sous contrôle marocain, et frontalière avec la Mauritanie.