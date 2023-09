L’UA n’a « pas encore » reçu d’invitation au G20

L’Union africaine (UA) n’a « pas encore » reçu d’invitation pour le sommet ce week-end du G20, auquel l’Inde et les États-Unis souhaitent intégrer l’organisation panafricaine, a indiqué une de ses porte-parole.

« Jusqu’ici, la Commission de l’UA n’a pas encore reçu d’invitation à prendre part audit sommet », prévu les 9 et 10 septembre à New Delhi, a déclaré à l’AFP Ebba Kalondo, porte-parole du président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat.

Le G20 rassemble 19 pays et l’Union européenne, qui représentent ensemble 85% de l’économie et les deux tiers de la population mondiale. Fin août, le Premier ministre indien Narendra Modi avait dit souhaiter que l’UA devienne membre du G20, qui ne compte pour l’heure qu’un seul pays africain, l’Afrique du Sud.

« Nous avons invité l’Union africaine avec l’idée de lui accorder un statut de membre permanent » du G20, avait déclaré Modi lors du forum d’affaires B20, prélude au sommet. En décembre, le président américain Joe Biden avait déjà émis le souhait que l’UA rejoigne le G20 en tant que membre permanent, assurant que « cela allait se faire ».

« Nous sommes impatients d’accueillir chaleureusement l’Union africaine en tant que membre permanent du G20 », a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale à la Maison Blanche, Jake Sullivan, ajoutant : « Nous pensons que la voix de l’Union africaine rendra le G20 plus fort ».

Basée à Addis Abeba, capitale de l’Éthiopie, l’UA compte 55 pays membres, totalisant trois mille milliards de dollars de PIB.

