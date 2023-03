L’UE affirme sa disposition à poursuivre le partenariat avec la Tunisie dans le domaine de la migration

Une délégation de haut niveau de la Commission de l’Union européenne a affirmé, mardi, la disposition de l’Union à poursuivre le partenariat avec la Tunisie, et ce lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère des affaires sociales.

La réunion a aussi porté sur les perspectives de coopération tuniso-européenne et les moyens de la soutenir davantage, en particulier dans le domaine de la migration, selon un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

Conduite par le Directeur Général pour le Voisinage et les Négociations d’Elargissement à la Commission européenne, Gert Jan Koopman, la délégation de haut niveau effectue actuellement une visite en Tunisie.

Cette visite intervient suite aux propos de Josep Borrell, Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité qui avait déclaré que » L’Union européenne s’inquiète de la détérioration de la situation économique et politique de la Tunisie et redoute un effondrement du pays « ,

Dans une déclaration aux médias à l’issue de la réunion du Conseil des ministres européens des Affaires étrangères, Borrell avait averti que « l’effondrement de la Tunisie entraînerait la recrudescence des flux migratoires, ce qui aurait, selon lui, un impact négatif sur la sécurité et la stabilité de la région MENA et des deux rives de la méditerranée ».