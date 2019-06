L’UE embraie sur le FMI et débourse 150 millions d’euros en faveur de la Tunisie

L’Union européenne, sur les traces du Fonds monétaire international qui a donné dernièrement son feu vert pour le déboursement de la 6ème de son prêt d’un montant de 247 millions de dollars à la Tunisie, a annoncé, ce lundi, avoir fait autant au titre de ses concours à la Tunisie en décaissant d’une aide macro- financière de 150 millions d’euros.

Il s’agit du deuxième des trois décaissements prévus dans le cadre du deuxième programme d’assistance macro- financière (AMF) adopté en faveur de la Tunisie par le Parlement européen et le Conseil le 6 juillet 2016. Au total, le deuxième programme s’élève à 500 millions d’euros. Avec la tranche déboursée aujourd’hui, l’UE aura fourni à la Tunisie 650 millions d’euros de fonds AMF depuis 2015.

Pierre Moscovici, membre de la Commission chargé des affaires économiques et financières, de la fiscalité et de l’union douanière, a déclaré que « ce décaissement démontre l’engagement continu de l’UE à soutenir la Tunisie et son peuple. Pour sa part, la mise en œuvre réussie de l’ambitieux train de réformes nécessaires à la poursuite de ce décaissement témoigne de la détermination de la Tunisie à prendre les mesures nécessaires pour assurer sa croissance et soutenir sa reprise économique. L’UE continuera à soutenir ce processus.”

Les fonds AMF sont mis à disposition sous la forme de prêts à long terme à faible taux d’intérêt, sous réserve de la mise en œuvre de mesures politiques spécifiques convenues dans le protocole d’accord.

La Tunisie a rempli les engagements politiques convenus avec l’UE pour le déblocage du deuxième décaissement au titre du programme. Il s’agit notamment de réformes de la gestion des finances publiques, du renforcement des filets de sécurité sociale et de l’amélioration du climat des affaires. Ces mesures ont été conçues pour soutenir l’assainissement budgétaire et la croissance économique durable en Tunisie. La consolidation de la démocratie en Tunisie reste également une priorité pour l’UE.

Le deuxième programme d’AMF a été proposé à la suite des attentats terroristes de 2015, qui ont eu un impact négatif sur la reprise économique de la Tunisie. Cela a eu des retombées significatives sur la situation de la balance des paiements du pays et sur sa capacité à répondre à ses besoins de financement.

Un instrument exceptionnel

L’assistance macro-financière (AMF) s’inscrit dans le cadre plus large de l’engagement de l’UE vis à vis des pays voisins et se veut un instrument exceptionnel de réponse de l’UE aux crises. Il est à la disposition des pays voisins de l’UE qui connaissent des problèmes de balance des paiements. Il est complémentaire de l’assistance fournie par le FMI. Les prêts AMF sont financés par des emprunts de l’UE sur les marchés des capitaux. Les fonds sont ensuite rétrocédés aux pays bénéficiaires à des conditions financières similaires. Les subventions AMF proviennent du budget de l’UE.

Le deuxième programme d’AMF pour la Tunisie a été proposé par la Commission européenne le 12 février 2016 et adopté par le Parlement européen et le Conseil le 6 juillet 2016. Les conditions politiques ont été convenues entre l’UE et la Tunisie et définies dans le protocole d’accord et l’accord de prêt signés à Bruxelles le 27 avril 2017.

Le premier programme d’AMF s’est achevé en juillet 2017 et a permis l’octroi à la Tunisie de 300 millions d’euros de prêts.

La stratégie d’assistance de l’UE à la Tunisie fait appel à un large éventail d’instruments d’assistance financière et technique, y compris des programmes d’appui budgétaire au titre de l’instrument européen de voisinage (IEV), dont la Tunisie est l’un des principaux bénéficiaires parmi les pays du voisinage Sud, bénéficiant également de prêts importants de la Banque européenne d’investissement.

10 milliards d’euros au compteur

Au total, près de 10 milliards d’euros ont été mis à la disposition de la Tunisie sous forme d’aide financière continue fournie par l’UE, ses États membres et ses institutions financières sous forme de subventions, de prêts et de fonds propres. Outre ces fonds, l’UE soutient également la Tunisie en lui apportant son savoir-faire et en lui donnant accès aux programmes de l’UE. Les deux opérations d’assistance macro- financière complètent l’aide non remboursable accordée par l’UE à la Tunisie au titre de la politique européenne de voisinage et de son instrument financier, l’ENI. L’aide non remboursable de l’UE à la Tunisie depuis la révolution de 2011 s’élève à plus d’un milliard d’euros.