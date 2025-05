L’UE juge « intenable » la situation à Gaza

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne Kaja Kallas a jugé mardi « intenable » la situation à Gaza, à l’heure où un ministre du gouvernement de Benjamin Netanyahou a prévenu que le territoire palestinien serait « totalement détruit ».

Au lendemain de l’annonce par Israël d’un plan de « conquête » de la bande de Gaza, le mouvement Hamas a estimé que des négociations pour une trêve avec Israël n’avaient plus d’intérêt.

L’offensive de représailles de l’armée israélienne a dévasté la bande de Gaza, fait des dizaines de milliers de morts et provoqué un désastre humanitaire. Israël qui assiège les 2,4 millions d’habitants à Gaza interdit depuis le 2 mars l’entrée de toute aide humanitaire dans l’enclave.

« L’aide humanitaire doit reprendre immédiatement et ne doit jamais être politisée », a déclaré Kallas sur X, en rapportant un entretien téléphonique avec le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar.

« Gaza sera totalement détruite », a affirmé mardi le ministre israélien des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich, interrogé sur sa vision de l’après-guerre à Gaza.

Après avoir été déplacée vers le sud, la population gazaouie commencera à « partir en grand nombre vers des pays tiers », a-t-il dit lors d’un colloque dans la colonie israélienne d’Ofra, en Cisjordanie, territoire

- Publicité-