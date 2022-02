L’UGTT demande une rencontre Saied-Bouden-Taboubi avant toute discussion sur des réformes et un accord avec le FMI

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Anwar Ben Kaddour, a indiqué que l »Organisation ouvrière demande la tenue d’une rencontre tripartite réunissant le président de la République, Kais Saied, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, au cours de laquelle sera « clarifiée la vision relative à l’ensemble des mesures politiques, économiques et sociales ».

- Publicité-

Cité par le journal Echaab, il a précisé qu’il s’agit d’adopter une approche « participative, sincère et pragmatique mettant fin au flou politique et à la faveur de laquelle sera convenu un programme participatif, garant d’un dialogue authentique et durable, et pas un dialogue de pure forme et sans conséquence ».

Il a affirmé qu’il n’est pas question d’aborder des réformes et des arrangements avec le Fonds monétaire international en l’absence d’un dialogue social franc, exigeant comme autre condition le « retrait immédiat et sans délai de la circulaire 20 ».