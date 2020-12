L’UGTT déterminée à sauver la Tunisie du cercle de la violence !

L’union générale tunisienne du travail (UGTT) a réitéré vendredi sa détermination à sauver la Tunisie du cercle de la violence et de lutter contre les promesses mensongères aux détriment des intérêts du peuple.

L’UGTT a souligné dans son communiqué rendu public à l’occasion de la commémoration du 68ème anniversaire de l’assassinat du syndicaliste national Farhat Hached, tombé en martyr le 05 décembre 1952, sa détermination à lutter contre les dérives et les tentatives de destruction du processus démocratique afin de parvenir à instaurer un Etat civil et protéger les valeurs de la République.

La centrale syndicale a indiqué à ce propos, que le pays est actuellement en situation difficile caractérisée par les tiraillements politiques et la propagation du discours de la haine et de la violence véhiculés par des courants extrémistes qui incitent à la haine et planifient pour mettre la main sur les structures de l’Etat. Les conflits politiques sous le toit du parlement a impacté négativement les situations économique et sociale et intensifié la crise, exposant ainsi le pays à de multiples dangers.

La centrale syndicale a rappelé, dans ce même ordre d’idées, sa ferme position aux côtés des revendications du peuple et son soutien aux protestations pacifiques autour des demandes légitimes loin des conflits sectoriels et régionaux. L’UGTT a également réitéré son rejet des politiques adoptées dans les domaines économique et social appelant à un dialogue participatif général instaurant les bases d’une justice sociale entre les régions et luttant contre la pauvreté.